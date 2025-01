Lula diz que a Petrobras é quem reajusta os combustíveis, não ele

Petroleira estaria para aumentar preços dos combustíveis, mas decisão ainda não foi tomada. "Se Petrobras decidir aumentar preço do combustível, que o faça", disse Lula aos jornalistas.

Diesel deve ficar até R$ 0,24 mais caro nas bombas. Petrobras já teria informado o governo sobre esse aumento.



Defasagem entre os preços aqui no Brasil e internacionais estaria prejudicando o caixa da empresa. A diferença entre o que é praticado no mercado interno e lá fora está em 14% na gasolina e em 11% no diesel, conforme os cálculos dos técnicos da própria Petrobras.

Nesta semana, Lula se encontrou com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard. Na reunião, na qual estavam presentes também os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira, eles conversaram sobre a possibilidade de o valor do combustível subir, o que poderia elevar ainda mais a inflação.



Lula enfatizou que não autorizou aumento do diesel porque não é sua função. "Desde meu primeiro mandato, aprendi que quem autoriza aumento do petróleo e derivado do petróleo é a Petrobras, e não o presidente. Já aprendi há muito tempo isso."

Ele afirmou que no governo Bolsonaro valor era maior. "Se a Petrobras tiver que fazer um reajuste, ainda assim, [o valor] será menor que dezembro de 2022.", afirmou.

Questionado sobre uma eventual paralisação de caminhoneiros com a alta do diesel, ele disse que não há nada "alarmante" no horizonte. "Se tiver movimentação de caminhoneiros, vou fazer o que fiz a vida inteira. Vou conversar com eles", comentou o presidente.

Os preços dos combustíveis são definidos pela diretoria da Petrobras. Mas a cada trimestre a companhia é obrigada a informar ao conselho sobre a evolução da sua política de preços, que foi alterada durante o governo Lula e que agora leva em conta não só a paridade internacional, mas também custos de extração e de logística.