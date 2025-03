Fabricante do Ozempic perde posto de empresa mais valiosa da Europa

A empresa alemã de software corporativo SAP superou a farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, fabricante do Ozempic, tornando-se a companhia de maior valor de mercado na Europa nesta segunda-feira (24).

O que aconteceu?

Pela manhã, a SAP alcançou uma capitalização de mercado de US$ 340 bilhões, ultrapassando a Novo Nordisk, conforme cálculos da Reuters baseados em dados da LSEG.

O desempenho positivo das ações da SAP nos últimos anos é parcialmente atribuído ao otimismo em torno de suas operações de computação em nuvem, vistas como beneficiárias dos recentes investimentos em inteligência artificial generativa. Embora as ações da SAP tenham subido 7% até agora em 2025, um pouco abaixo do índice europeu STOXX 600, que avançou 8,3%, elas registram um retorno total de 160% desde o final de 2022, superando significativamente os 28% do STOXX 600.