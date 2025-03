Haddad: 'Não nos preocupamos com efeitos eleitorais da reforma tributária'

Ministro criticou a atuação de Jair Bolsonaro contra a reforma. Haddad recordou que o ex-presidente foi ao Congresso Nacional para mudar votos favoráveis às alterações tributárias. "A única iniciativa do governo anterior em relação à reforma não foi uma medida de pouca importância. Foi uma medida que dialogou com toda a população brasileira, que foi a redução do imposto sobre o jet ski", alfinetou.

"A luta ainda não acabou", avalia Haddad sobre as mudanças. Para o ministro, o texto atende a todos os agentes econômicos, mas ainda é necessário esforço para que todas as etapas sejam confirmadas e aperfeiçoadas nos próximos anos. "Até 2032, nós podemos reavaliar as exceções e diminuir o número delas, para que a alíquota padrão se aproxime da alíquota média", afirma.

Como será a reforma

Texto sancionado por Lula vai simplificar o modelo tributário. Conforme as alterações, PIS, Cofins, ICMS, IPI e ISS deixarão de existir. Os tributos darão espaço ao IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços). Também haverá o IS (Imposto Seletivo), a ser incidido sobre itens prejudiciais à saúde.

Implementação das regras acontecerá de maneira progressiva. A reforma do sistema tributário nacional começa a ser implementada em 2026. O início da transição terá alíquotas de teste para as cobranças da CBS e do IBS.

Empresas precisam se preparar para as mudanças impostas. Durante o período de adaptação, as notas fiscais emitidas devem destacar os valores correspondentes a 0,9% de CBS sobre o produto vendido e 0,1% de IBS.