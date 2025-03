Mercedes-Benz testa robôs humanoides em fábricas na Europa

A Mercedes-Benz está investindo em robôs humanoides para executar tarefas na linha de produção e avaliar a qualidade de materiais em fábricas da montadora alemã na Europa.

O que aconteceu

Funcionários da empresa estão treinando o modelo Apollo usando processos de teleoperação e realidade aumentada. Os robôs têm coletado dados a partir de tarefas repetitivas para uso em casos específicos no futuro.

A robótica industrial é aplicada na Mercedes desde a década de 1970. Agora, a montadora está investindo na Apptronik, que compete com a Tesla e a Nvidia para criar novos sistemas alimentados por IA. No ano passado, a empresa anunciou que vai integrar serviços do Google DeepMind aos seus hardwares.