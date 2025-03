Lula critica taxação de Trump e diz que medida prejudicará os EUA

Para Lula, o governo brasileiro tem o direito de "colocar em prática a lei da reciprocidade". "Não dá para a gente ficar quieto achando que só eles têm razão e que só eles podem comprar e taxar outros produtos."



Muito ruim essa tributação, porque ao invés da gente facilitar o comércio no mundo, esse protecionismo não ajuda nenhum país do mundo. Não ajuda. Vamos ver as consequências disso. Acho que será ruim para os Estados Unidos. Vamos esperar o tempo, porque o tempo, quem sabe nesse caso, seja o senhor da razão.

Lula ao criticar taxação adotada por Donald Trump.

Trump "não o é xerife do mundo". O presidente do Brasil ressaltou que o papel do republicano é limitado à presidência dos Estados Unidos e não à governança global. Para o petista, essa política é negativa e afeta o comércio global. "O livre comércio é que está sendo prejudicado. O multilateralismo está sendo derrotado."

Em 2024, as exportações de aço do Brasil totalizaram 4,3 milhões de toneladas, representando 1,58% do total enviado para fora do país. O impacto é especialmente preocupante porque 48% das exportações brasileiras do setor de ferro e aço são destinadas aos EUA, um mercado que depende do fornecimento brasileiro para abastecer as próprias siderúrgicas.

Viagem ao Japão

Acompanhado do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), Lula afirmou que levará os congressistas nas próximas viagens. "Só não viajarão comigo quando não quiserem.", disse Lula.

Durante a semana, presidente afirmou que o Brasil irá assinar dez acordos de cooperação "nas mais diversas áreas" com o Japão, além de convênios entre empresas, bancos e universidades. Lula exaltou a importância que o Japão teve para a economia brasileira no passado, mas disse que é preciso aprimorar a relação bilateral, que "não andou bem" na última década.