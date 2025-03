Província na Itália oferece R$ 600 mil para revitalizar casas nos Alpes

A regra evita os aluguéis de curta duração. Essa prática é comum perto das colinas de esqui e das termas. Em 2023, Trentino Alto-Ádige foi a terceira região mais buscada para turismo, ficando atrás da Emilia-Romagna e da Toscana, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas (Istat).

O financiamento faz parte de um plano do governo italiano para minimizar o impacto do despovoamento de aldeias. Em 2024, foi criado um fundo de 30 milhões de euros para atender municípios com menos de cinco mil habitantes.

A nova etapa inclui 33 cidades de Trento que serão divulgadas até abril, segundo a CNN. A lista deve incluir zonas de montanha e pequenos vilarejos que já serviram de cenário para filmes, incluindo Rabbi e Vermiglio. Áreas onde o despovoamento ultrapassou os 11% devem ser priorizadas.

As pessoas poderão comprar até três unidades imobiliárias. O orçamento inclui 80 mil euros para a renovação e 20 mil euros para o custo da aquisição. O proprietário não poderá gastar mais do que 120 mil euros do próprio bolso na obra — assim, as casas não serão descaracterizadas das demais.

Já o preço de compra da residência abandonada não tem limite. O governo estima que o subsídio cobrirá de 35% a 40% da despesa total, o que inclui trabalhos apenas em residências abandonadas.

A lista de comunidades desta fase do projeto pode ser alterada. As autoridades vão revisar o documento caso a iniciativa não atinja o número mínimo de participantes ou se não existirem casas elegíveis suficientes no mercado.