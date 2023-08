Dólar à vista tem leve baixa em meio a preocupações com China e juros nos EUA

SÃO PAULO (Reuters) - O mercado de câmbio no Brasil teve nesta quinta-feira mais uma sessão de cotações travadas, com o dólar oscilando em torno da estabilidade durante praticamente todo o dia, influenciado por preocupações no exterior sobre a economia chinesa e os juros norte-americanos, enquanto no Brasil a expectativa gira em torno do andamento do novo arcabouço fiscal no Congresso.