Ibovespa busca quebrar série de quedas com ajuda de Vale

- SABESP ON valorizava-se 1,16%, a 58,47 reais, após a cidade de São Paulo assinar termo de adesão à Unidade Regional de Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário 1 – Sudeste, um passo considerado pelo mercado como importante para o andamento da privatização da maior empresa de saneamento do Brasil. Na véspera, os papéis subiram 5,5% após o governador do Estado mudar via decreto sistema de governança sobre os serviços de saneamento no âmbito do marco do saneamento, concedendo mais peso de representação às regiões metropolitanas.