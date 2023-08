Líder quilombola é assassinada na Bahia; governo federal acompanha investigações

Bernadete Pacífico, de 72 anos, era coordenadora nacional da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos e líder do quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho (BA), onde morava. De acordo com a Secretaria de Segurança do Estado, dois homens usando capacetes entraram no terreiro de candomblé onde Bernadete morava, atiraram na ialorixá e fugiram.