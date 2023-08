Ações da China se recuperam após quedas recentes e medidas de estímulo

O enfraquecimento do iuan encontrou algum suporte nas operações de bancos estatais domésticos e do banco central, mas permaneceu instável com o aumento dos rendimentos dos títulos dos Estados Unidos pressionando para baixo o iene e outras moedas globais.

Zhang Chi, estrategista-chefe da Sinolink Securities, disse que este é o momento perfeito para comprar. "O sentimento é pessimista demais e as ações estão sobrevendidas."

Mais de uma dúzia de gestores de ativos chineses, incluindo E Fund Asset Management Co e China Asset Management Co, disseram que usariam seu próprio dinheiro para comprar em fundos de ações.

Apesar dos ganhos, os investidores estrangeiros ainda venderam 6,3 bilhões de iuanes líquidos (863,97 milhões de dólares) em ações chinesas na terça-feira, marcando a 12ª sessão consecutiva de saídas.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,92%, a 31.856 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,95%, a 17.791 pontos.