Câmara vota nesta 3ª arcabouço sem emenda da inflação e salário mínimo sem taxação de offshores

"A questão da mudança do cálculo do IPCA, não houve um convencimento de que seria necessário constar em um projeto de lei complementar", disse Lira ao chegar à Câmara dos Deputados.

"E o compromisso ficou em pôr a tal da emenda condicionada na LDO para o Orçamento de 2024 por causa da deflação, que contaria negativo para esta conta. Então isso ficou resolvido. Não há nenhum prejuízo da diferença do arcabouço para a LDO", afirmou, acrescentando que o novo marco fiscal consta como primeiro item da pauta.

Negociado pelo governo quando o arcabouço passou pelo Senado, o importante dispositivo muda o período de cálculo do IPCA, permitindo que fosse usada estimativa de inflação anual para ampliar o seu limite de gastos na elaboração do Orçamento do próximo ano, e usar essa diferença para programar despesas, que continuarão condicionadas à aprovação de créditos adicionais pelo Congresso posteriormente.

O Executivo pediu que o Congresso só analisasse a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) após a aprovação do arcabouço.

No caso da MP de reajuste do salário mínimo, também ficou acordada a retirada de parte do texto que previa a taxação de fundos no exterior, os chamados fundos offshore.

"É óbvio que a Câmara tem uma maioria de líderes e deputados conservadora, liberal. Então tem matérias que vão de encontro a essas ideias que têm dificuldade no Parlamento", ponderou Lira.