PF abrirá inquérito para investigar associação criminosa para atacar urnas e deve ouvir ex-ministro da Defesa

À CPMI, Delgatti afirmou ter tido encontro com militares do Ministério da Defesa para discutir a confecção de um relatório que questionava a lisura das urnas, após ter sido recebido por Bolsonaro no Palácio da Alvorada e orientado a procurar os militares.

A defesa de Bolsonaro já negou qualquer irregularidade no episódio. Não foi possível localizar de imediato Nogueira ou representantes. O Ministério da Defesa não respondeu de imediato a um pedido de comentário.

Tanto a CPMI quanto o Supremo Tribunal Federal (STF) investigam o envolvimento de militares em ações para deslegitimar o processo eleitoral durante o governo Bolsonaro e nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, quando vândalos apoiadores radicais do ex-presidente invadiram e depredaram o Palácio do Planalto e os prédios do STF e do Congresso Nacional.