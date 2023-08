PF encontra mensagem de Bolsonaro a empresários para disparar notícias falsas contra STF e processo eleitoral

A descoberta consta de um relatório da PF para prorrogar investigações contra um grupo de empresários que discutia ações para um eventual golpe de Estado em caso de vitória do à época ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra Bolsonaro nas eleições do ano passado.

Em uma das mensagens, Bolsonaro disse que o "desserviço à democracia" dos três ministros do STF que compõem o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) faz aumentar a desconfiança de que fraudes estavam sendo preparadas para as eleições. Afirmou ainda que um instituto de pesquisa estaria inflando os números de Lula para respaldar o TSE no momento do resultado eleitoral.

"Repasse ao máximo", conclui ele, em caixa alta. Logo em seguida, o empresário Meyer Joseph Nigri respondeu: "Já repassei para vários grupos!".

Com base nas mensagens, o ministro do STF Alexandre de Moraes concordou com um pedido da PF para prorrogar o prazo da investigação de Nigri. Outros empresários investigados tiveram as apurações arquivadas pelo magistrado.

"A dilação de prazo solicitada pela Polícia Federal é justificada, uma vez que, em relação ao investigado Meyer Joseph Nigri há necessidade da continuidade das diligências, pois o relatório da Polícia Federal ratificou a existência de vínculo entre ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive com a finalidade de disseminação de várias notícias falsas e atentatórias à Democracia e ao Estado Democrático de Direito", justificou Moraes na decisão em que aparecem os diálogos.

O advogado Alberto Toron, que defende o empresário, negou que ele tenha participado ou financiado qualquer ato antidemocrático. "Recebemos com serenidade e respeito a decisão do ministro Alexandre de Moraes, embora já esteja claro que o Sr. Meyer Nigri não tenha participado ou financiado qualquer ato antidemocrático", disse.