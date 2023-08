Ações europeias reduzem ganhos por receios econômicos; mercado suíço supera pares com alta da Roche

Uma pesquisa mostrou uma retração mais profunda do que o esperado na atividade empresarial da zona do euro neste mês, com perdas generalizadas, especialmente na Alemanha. Isso, entretanto, levou operadores a firmarem as apostas de que o Banco Central Europeu suspenderá o aumento das taxas de juros em setembro.

O STOXX 600 está a caminho de seu pior declínio mensal este ano. O índice tem um desempenho inferior ao avanço de mais de 15% no acumulado do ano do índice de referência dos EUA S&P 500, com uma alta de quase 7%, devido às preocupações com o enfraquecimento das perspectivas econômicas para a zona euro e o principal importador, a China, e com a alta dos rendimentos dos títulos devido ao receio de que os juros globais permaneçam elevados durante mais tempo.

“Precisamos de algo sólido, como se algumas das principais economias da Europa conseguirem evitar a recessão, embora seja uma grande questão. Mas, além disso, não há muito que possa injetar um impulso de otimismo nos mercados para nos levar de volta a níveis mais elevados”, disse Michael Field, estrategista de ações europeias da Morningstar.

Enquanto isso, o índice suíço ganhou 0,9%, com o salto de 3,8% da Roche após divulgar inadvertidamente dados positivos de testes clínicos de medicamentos contra o câncer de pulmão a partir de uma análise provisória, embora sejam necessários mais dados para confirmar a eficácia.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,68%, a 7.320,53 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,15%, a 15.728,41 pontos.