Europa devastada pelo calor enfrenta incêndios mortais; Turquia fecha rota marítima

Por Karolina Tagaris e Ezgi Erkoyun

ATENAS/ISTAMBUL (Reuters) - O aumento das temperaturas serviu de combustível para incêndios florestais e gerou alertas de saúde em toda a Europa nesta quarta-feira, enquanto um incêndio na Turquia forçou o fechamento da rota marítima dos Dardanelos e os ventos atiçaram as chamas na Grécia, onde 20 pessoas já morreram.

Na Grécia, os bombeiros combatem um incêndio pelo segundo dia perto de Atenas e as autoridades alertaram que o calor e os ventos podem aumentar incêndios florestais, um dia após 18 corpos, provavelmente migrantes, terem sido encontrados numa floresta carbonizada no norte do país.