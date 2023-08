Setor de serviços da zona do euro tem contração em agosto e amplia dilema ao BCE

O BCE deve interromper os aumentos das taxas de juros em setembro, de acordo com uma pequena maioria de economistas consultados pela Reuters, apesar da inflação elevada. No entanto, um novo aumento dos juros até ao final do ano continua em jogo, após o ciclo de aperto da política monetária mais agressivo do banco central.

"A continuação da queda acentuada nos dados do PMI testará o otimismo do BCE em termos de crescimento", afirmou Mark Wall, economista-chefe para a Europa do Deutsche Bank.

"Esperamos que o BCE faça uma pausa em setembro, mas ainda não está claro se a inflação está onde o BCE a deseja. Uma pausa não deve ser mal interpretada como o pico."

A atividade no setor de serviços do bloco contraiu pela primeira vez este ano e a retração na produção industrial continuou, embora haja alguns sinais de recuperação nas fábricas.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto do HCOB para o bloco, compilado pela S&P Global e visto como um bom termômetro da saúde econômica geral, caiu para 47,0 em agosto, de 48,6 de julho, o nível mais baixo desde novembro de 2020.

A leitura ficou bem abaixo da marca de 50 que separa crescimento da contração e abaixo de todas as expectativas em pesquisa da Reuters, que previa uma ligeira queda para 48,5.