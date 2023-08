Positivo mira participação de até 20% de serviços na receita, diz presidente

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Positivo Tecnologia está concentrando todos os seus esforços para expandir sua presença no mercado de serviços e soluções, visando ampliar a parcela de sua receita neste setor, atualmente em 6%, para entre 15% a 20%, disse o presidente da companhia, Helio Bruck Rotenberg.

Em evento com jornalistas em São Paulo, o executivo enfatizou o compromisso da empresa com a diversificação da receita e o crescimento no segmento de serviços, destacando a importância estratégica deste movimento nos próximos anos.