3M paga US$6,5 mi para resolver acusações de violação de lei antissuborno em unidade na China

Por Susan Heavey e Ismail Shakil

(Reuters) - A 3M concordou em pagar mais de 6,5 milhões de dólares para resolver acusações nos Estados Unidos de violação da Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA, na sigla em inglês) relacionadas a uma subsidiária da 3M na China, informou nesta sexta-feira a Securities and Exchange Commission (SEC, órgão que regula o mercado de capitais nos EUA).

A SEC alegou que a subsidiária fez acordos para fornecer viagens no exterior a funcionários do governo chinês, incluindo atividades turísticas, para incentivá-los a comprar produtos da empresa, de acordo com um comunicado do órgão regulador dos EUA.