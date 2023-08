Com Fed registrando ganhos, Powell pode adotar uma abordagem mais discreta

Sem nenhuma crise clara a ser enfrentada e sem expectativas públicas que precisem ser reformuladas, por que arriscar estragar a festa?

"Se ele tivesse uma anotação na palma da mão, acho que seria 'não balance o barco', no sentido de não parecer nem muito 'dovish' nem muito 'hawkish'", disse Antulio Bomfim, até o ano passado assessor sênior do Fed e agora chefe de macroeconomia global da equipe de renda fixa da Northern Trust.

"A precificação do mercado parece estar em um ponto relativamente bom... É difícil fornecer uma orientação futura no contexto atual, de modo que ele deve se esquivar."

Powell falará às 11h05 (horário de Brasília)) como o ato principal em uma conferência que incluir os principais banqueiros centrais, economistas e autoridades de política monetária globais, refletindo sobre como a economia mundial está mudando após a pandemia de Covid-19, o aumento global da inflação e outros eventos.

O tópico de seu discurso é apresentado no calendário público do banco central como "Perspectivas Econômicas", mas os chefes do Fed têm ampla margem de manobra para usar a plataforma de Jackson Hole e a atenção global que ela recebe.

Os cinco discursos anteriores de Powell variaram de um exercício um tanto teórico, no qual ele explicitou sua abordagem como chair, a uma palestra concisa no ano passado sobre a "dor" necessária para acabar com a inflação da economia, uma mensagem incisiva e que mudou as expectativas dos mercados financeiros que duvidavam de sua convicção.