Padilha diz que Lula deve fechar desenho da reforma ministerial quando voltar da África

O ministro enfatizou que Lula não poderia tomar qualquer decisão sobre a reforma ministerial fora de Brasília, pois prefere realizar as reuniões com lideranças partidárías e potenciais indicados de forma presencial.

"O presidente Lula gosta de conversar olho no olho com lideranças políticas e pessoas indicadas pelas duas bancadas para compor o governo. Certamente na volta da África podemos retomar o diálogo", afirmou.

Padilha acrescentou que a expectativa do Planalto é de que a entrada dos dois deputados confirmados na Esplanada reforce a atuação de suas respectivas legendas no Congresso em pautas prioritária para o governo.

Na semana passada, Lula e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), tiveram um encontro reservado na residência oficial do parlamentar para tentar avançar na questão da reforma, disseram três fontes à Reuters.

De acordo com uma fonte do governo, a discussão entre ambos levou a um acordo inicial de que o PP poderia assumir o Ministério do Desenvolvimento Social, uma das pastas que estavam na lista do partido, e o Republicanos receberia o Ministério de Portos e Aeroportos, hoje com Márcio França, do PSB.

Esse foi um desenho pedido por Lira e Lula teria concordado em conversar com sua equipe para dar uma resposta final, de acordo com essa fonte. O PP também ficaria com a presidência da Caixa Econômica Federal.