Taxas futuras de juros sobem no Brasil com IPCA-15 e discurso de Powell

Perto do fechamento desta sexta-feira, a curva a termo precificava 9% de chances de o corte da Selic em setembro ser de 0,75 ponto percentual. Já as chances de corte de 0,50 ponto percentual eram precificadas em 91%.

No fim da tarde, a taxa do DI para janeiro de 2024 estava em 12,415%, ante 12,39% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 10,525%, ante 10,392% do ajuste anterior. Na ponta longa, a taxa para janeiro de 2026 estava em 10,08%, ante 9,943% do ajuste anterior, e a taxa para janeiro de 2027 estava em 10,24%, ante 10,133%.

As taxas dos Treasuries no fim da tarde seguiam em alta entre os contratos mais curtos e oscilavam próximas da estabilidade entre os longos. No mercado norte-americano, a avaliação era de que Powell deixou a porta aberta tanto para elevar mais os juros quanto para mantê-los no atual patamar.

Às 16:37 (de Brasília), o rendimento do Treasury de dois anos --que reflete apostas para os rumos das taxas de juros de curto prazo-- subia 4,60 pontos-base, a 5,0649%.

O rendimento do Treasury de dez anos --referência global para decisões de investimento-- subia 0,40 ponto-base, a 4,2393%.