Oferta de imóveis do MCMV encolhe no 1º semestre, mas setor espera retomada

A indústria terminou junho com estoque de imóveis enquadrados no MCMV equivalente a 8 meses de vendas, abaixo ainda do volume total do setor que é suficiente para 11 meses, ou 279,5 mil unidades, segundo os dados da Cbic.

No segundo trimestre, os lançamentos do MCMV caíram 25,8%, para 19,9 mil unidades, com a maior parte, 11,6 mil, concentrada no Sudeste. Já as vendas recuaram 26,4%, para 25,3 mil imóveis, sendo 15,7 mil no Sudeste.

Com isso, as unidades em oferta do MCMV recuaram em junho para 74,4 mil, queda de 25,7% sobre o volume de um ano antes. O volume equivale a 27% da oferta total, incluindo os demais padrões de imóveis. No final de 2021, o programa tinha disponibilidade de 125,8 mil imóveis em oferta, segundo os dados da Cbic.

"Olhando para o ano como um todo...vai ser muito próximo (em vendas e lançamentos) a 2022, com o terceiro e quarto trimestres mostrando recuperação sobre o início do ano", disse o presidente do Cbic, Renato de Sousa Correia, se referindo ao mercado como um todo.

(Por Alberto Alerigi Jr.)