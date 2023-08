Vagas de emprego abertas nos EUA registram em julho 3ª queda mensal consecutiva

WASHINGTON (Reuters) - As vagas de emprego em aberto nos Estados Unidos caíram pelo terceiro mês consecutivo em julho à medida que o mercado de trabalho desacelera gradualmente, mas as condições permanecem apertadas, provavelmente garantindo que o Federal Reserve mantenha a taxa de juros alta por algum tempo.

As vagas de emprego, uma medida da demanda de mão de obra, caíram em 338.000 no último dia de julho, para 8,827 milhões, o nível mais baixo desde março de 2021, informou o Departamento do Trabalho em sua pesquisa mensal, ou relatório JOLTS, nesta terça-feira.

Os dados de junho foram revisados para baixo para mostrar 9,165 milhões de vagas de emprego em vez das 9,582 milhões relatadas anteriormente. Economistas consultados pela Reuters projetavam 9,465 milhões de vagas de emprego em julho.