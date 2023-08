PPA 2024-27 é o mais participativo, moderno e inovador da história, diz Tebet

(Reuters) - A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse nesta quarta-feira que o novo Plano Plurianual, que define as diretrizes orçamentárias do país para os próximos quatro anos, é o "mais participativo, moderno e inovador" da história do Brasil.

Em discurso na cerimônia de anúncio do PPA 2024-27, no Palácio do Planalto, Tebet afirmou que o plano engloba 88 programas em torno de três eixos e que traz transversalidade entre todos os ministérios, que deverão prestar contas para a população sobre suas atividades.