EUA oferecem US$12 bi a montadoras e fornecedores para transição para veículos elétricos

Acelerar subsídios e outros incentivos para financiar a conversão de fábricas de automóveis existentes para a produção de veículos elétricos pode ajudar a Casa Branca a amenizar as críticas de montadoras e do sindicato dos trabalhadores em montadoras UAW em relação às regras ambientais propostas destinadas a inaugurar uma era dos veículos elétricos.

O UAW alertou que uma mudança rápida pode colocar em risco milhares de empregos em Estados como Michigan, Ohio, Illinois e Indiana.

Na semana passada, os membros do UAW votaram a favor de autorizar uma greve nas três maiores montadoras de Detroit se um acordo sobre salários e planos de pensão não for alcançado antes do vencimento do contrato atual, em 14 de setembro.

"Não sei se isso terá impacto nas negociações coletivas", disse Granholm, acrescentando que o governo conversou com montadoras, trabalhadores do setor e comunidades.

O presidente norte-americano, Joe Biden, disse em um comunicado que "construir uma economia de energia limpa pode e deve proporcionar uma oportunidade de ganha-ganha para as empresas automotivas e trabalhadores sindicalizados que têm ancorado a economia norte-americana por décadas".

Não haverá requisitos de trabalho específicos para as empresas obterem o financiamento, mas projetos com melhores condições de trabalho terão maior chance de receber o financiamento, disse uma autoridade do Departamento de Energia dos Estados Unidos na teleconferência.