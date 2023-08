Minério de ferro atinge máxima de cinco semanas com dados melhores e estímulo da China

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro subiram nesta quinta-feira para o maior nível em cinco semanas, sustentados por dados econômicos melhores do que o esperado e pelo último lote de medidas de estímulo na China, o maior consumidor mundial do ingrediente siderúrgico.

Os futuros de minério de ferro mais negociados na Dalian Commodity Exchange (DCE) da China encerraram as negociações do dia com alta de 3,54%, a 849 iuanes (116,47 dólares) por tonelada, o maior valor desde 1º de agosto.

Já o minério de ferro de referência na Bolsa de Cingapura subia 1,9%, para 116,6 dólares por tonelada, o valor mais alto desde 26 de julho.