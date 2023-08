Sinopec cria nova entidade para expandir investimentos em refinarias no exterior

O impulso global da maior refinaria da Ásia ocorre no momento em que a China limita as aprovações de novas refinarias no país, em meio à desaceleração do crescimento da demanda e ao excesso de capacidade, e à medida que o setor muda para materiais mais sofisticados e produtos de transição energética.

A Sinopec "expandirá os negócios de refino e produtos químicos no exterior, aproveitando ao máximo a força central do grupo", disse Zhao Dong, presidente da empresa controladora China Petrochemical Corp, no final de junho, quando a Sinopec anunciou a nova entidade em um boletim informativo interno.

A Sinopec se recusou a comentar à Reuters sobre as regiões ou ativos específicos que está almejando, mas um funcionário sênior da empresa, que não quis ser identificado por não estar autorizado a falar com a imprensa, disse que a Sinopec priorizará locais onde a demanda está crescendo e a matéria-prima é facilmente acessível.

Um desses investimentos poderia ser no Sri Lanka, onde a Sinopec foi pré-selecionada para concorrer a uma refinaria voltada para a exportação em Hambantota, potencialmente avaliada em bilhões de dólares.

A Sinopec também está entre as empresas que estão analisando a refinaria e os ativos petroquímicos da Shell em Cingapura, informou recentemente a Reuters, embora seu presidente tenha negado o interesse nesta semana.

A Sinopec também explorará a expansão da refinaria Yasref em Yanbu, na Arábia Saudita, com a Saudi Aramco, após um acordo preliminar em dezembro passado, disse o funcionário da Sinopec à Reuters.