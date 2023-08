UBS anuncia cortes de US$10 bi em custos e fechamento de 3 mil vagas na Suíça

A rodada inicial de cortes de pessoal segue a decisão da maior administradora de patrimônio do mundo de absorver o braço local do Credit Suisse - um sólido gerador de lucros que, no ano passado, foi a única divisão do ex-rival que apresentou resultados positivos - em vez de cindi-lo.

"Nossa análise mostra claramente que uma integração total é o melhor resultado para o UBS... e para a economia suíça", disse o presidente-executivo do UBS, Sergio Ermotti.

O executivo escreveu em um memorando que 3 mil empregos na Suíça serão eliminados, mas a maioria por meio de mecanismos que incluem aposentadorias antecipadas. Em todo o mundo, 8.000 funcionários do Credit Suisse já saíram do banco no primeiro semestre do ano.

A previsão de mais de 10 bilhões de dólares em economia de custos até o final de 2026 se compara a uma estimativa anterior de 8 bilhões até 2027.

O anúncio fez as ações do UBS subirem para níveis não vistos desde 2008.

O UBS também afirmou que está observando recuperação da confiança entre seus clientes ricos e espera que mercados financeiros mais fortes também ajudem a elevar as comissões que recebe por transações financeiras.