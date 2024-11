Prévia da inflação salta 0,62% em novembro e fura teto da meta em 12 meses

Alimentação em domicílio acelerou de 0,95% para 1,65%. O ganho de força foi puxado pelos valores mais salgados do óleo de soja (8,38%), do tomate (8,15%) e das carnes (7,54%), que contaram com a alta de 10% do acém. Entre as quedas, destacam-se a cebola (-11,86%), o ovo de galinha (-1,64%) e as frutas (-0,46%).

Consumo de alimentos fora de casa subiu menos em novembro. A desaceleração de 0,66% para 0,57% do indicador ocorreu com a alta menos intensa da refeição (de 0,7% para 0,38%). O lanche, por sua vez, subiu 0,78%.

Veja a variação de cada um dos grupos

Alimentação e bebidas: +1,34%

Despesas pessoais: +0,83%

Transportes: +0,82%

Habitação: +0,22%

Vestuário: +0,36%

Saúde e cuidados pessoais: +0,18%

Artigos de residência: +0,11%

Comunicação:+0,11%

Educação: (-0,01%)

O que é o IPCA-15

O IPCA-15 foi criado para oferecer a variação dos preços nos 30 dias finalizados na metade de cada mês. O indicador começou a ser divulgado em maio de 2000 e representa uma prévia do IPCA, o índice oficial da inflação no país. Para este mês, a apuração consiste no período entre 12 de outubro e 12 de novembro.