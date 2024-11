Inflação sobe 0,56% em outubro e fura o teto da meta em 12 meses, diz IBGE

Inflação das carnes foi a maior desde novembro de 2020 (6,54%). O preço da proteína saltou 5,81%, com altas expressivas do acém (9,09%), da costela (7,4%), do contrafilé (6,07%) e alcatra (5,79%).

O aumento de preço das carnes pode ser explicado por uma menor oferta desses produtos, por conta do clima seco e uma menor quantidade de animais abatidos, e um elevado volume de exportações.

André Almeira, gerente do IPCA

Alimentação fora de casa também pesou no bolso do consumidor. A alta de 0,65% também é superior à registrada em setembro (0,34%). A variação ocorreu com o aumento de 0,53% da refeição e de 0,88% do lanche.

Custo dos transportes recua

Deflação de 0,38% do grupo foi puxada pelo preço das passagens aéreas. A queda de 11,5% no valor dos bilhetes respondeu por um impacto de 0,07 ponto perceptual no resultado do IPCA.

Eleições deixam tarifas de transporte público mais baratas em outubro. Segundo os dados do IBGE, as gratuidades concedidas à população nos dias de votação determinaram no resultado negativo da inflação do trem (-4,8%), do metrô (-4,63%), do ônibus urbano (-3,51%) e da integração transporte público (-3,04%).