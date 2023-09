Diesel S-10 sobe quase 10% em agosto nos postos do Brasil, diz Ticket Log

A alta nos postos veio principalmente depois do ajuste feito pela petroleira estatal, segundo os dados do IPTL. No fechamento de agosto, os preços do diesel S-10 apontaram uma alta de 8,9% na comparação com o primeiro decêndio do mesmo mês, enquanto o diesel comum registrou um avanço de 8,5%.

O repasse de reajustes da Petrobras aos consumidores finais nos postos não é imediato e depende de uma série de questões, como mistura de biocombustíveis, impostos e margens de distribuição e revenda.

O mercado sofre ainda influência de outros agentes, pois conta com outras refinarias privadas e importa cerca de 25% do óleo diesel e 15% da gasolina, o que também interfere na precificação dos custos das distribuidoras aos postos.

(Por Marta Nogueira)