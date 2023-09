Latam inaugura rota São Paulo-Johanesburgo em reforço a conexões Brasil-África

"Eu quero discutir como o país do tamanho do Brasil não tem voos diretos para o continente africano. Quando eu voltar para o Brasil, vou conversar com as companhias aéreas, com o Ministério dos Portos e Aeroportos. Vamos buscar soluções para esse problema", disse Lula na plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter.

Operadoras africanas como Taag Airlines e Ethiopian Airlines já oferecem rotas diretas para cidades como Luanda, em Angola, e Addis Ababa, na Etiópia.

Com a nova rota, no entanto, a subsidiária brasileira da Latam torna-se a primeira operadora aérea nacional a voar diretamente do país para o continente africano, ampliando opções e destinos para voos sem conexão.

O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, estará presente neste sábado, junto ao presidente-executivo da Latam Brasil, Jerome Cadier, na estreia da rota São Paulo-Johanesburgo, cuja decolagem inaugural ocorre às 17h25 (horário de Brasília), no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

