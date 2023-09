Alckmin defende "reconquista" de comércio regional do Brasil com países vizinhos

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) - O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, defendeu nesta segunda-feira a intensificação do comércio no âmbito regional e que o Brasil "reconquiste" países vizinhos, para onde vende produtos de maior valor agregado.

Alckmin comparou o fluxo comercial entre os países da América Latina, muito abaixo do registrado, por exemplo, entre os integrantes da União Europeia ou entre Canadá, Estados Unidos e México.