Rali do minério de ferro esfria enquanto traders avaliam perspectivas de demanda na China

Por Enrico Dela Cruz

(Reuters) - O minério de ferro na bolsa de Dalian caiu nesta terça-feira, enquanto o índice de referência de Cingapura reduziu ganhos, uma vez que os traders pesaram as medidas da China para reanimar seu setor imobiliário em dificuldades contra o impacto dos prováveis ​​controles na produção de aço na demanda pelo ingrediente siderúrgico.

O minério de ferro de referência para janeiro na Bolsa de Commodities de Dalian da China encerrou as negociações do dia com queda de 0,6%, a 846,50 iuanes (116,03 dólares) por tonelada, após quatro sessões consecutivas de ganhos.