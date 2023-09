Conselho da Light aprova elaboração de plano para saída da recuperação judicial

SÃO PAULO (Reuters) - A Light informou nesta quarta-feira que seu Conselho de Administração deu aval para a elaboração de um plano visando a saída da empresa da recuperação judicial, conforme comunicado ao mercado.

A elétrica não deu mais detalhes sobre o plano.

Na véspera, o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, disse que o Conselho de Administração da Light desistiu do pedido de recuperação judicial enviado à Justiça do Rio de Janeiro em maio deste ano, e que a companhia elétrica passaria a negociar diretamente com seus credores.