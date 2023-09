S&P e Nasdaq caem sob pressão da Apple e dados alimentam nervosismo com juros

Por Sinéad Carew e Shristi Achar A

(Reuters) - Os índices S&P 500 e Nasdaq caíram nesta quinta-feira, na esteira da queda da Apple e de uma liquidação nas ações de empresas de chips devido às preocupações com as restrições ao iPhone na China, enquanto uma baixa nos pedidos semanais de seguro-desemprego nos EUA alimentou preocupações com as taxas de juros no país.

As ações da Apple Inc, peso pesado do S&P, caíram 2,9%, no segundo dia consecutivo de perdas devido às notícias de que a China ampliou as restrições ao uso do iPhone por funcionários públicos, exigindo que funcionários de algumas agências do governo central parassem de usar seus celulares no trabalho.