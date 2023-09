Eólica offshore fica de fora de leilão no Reino Unido, colocando metas climáticas em risco

Por Nora Buli

OSLO (Reuters) - Desenvolvedores de energia eólica offshore ficaram de fora do último leilão de energia renovável do Reino Unido nesta sexta-feira, argumentando que o preço oferecido pelo governo não refletia o aumento dos custos do setor, tendência que está prejudicando os projetos eólicos em todo o mundo.

O resultado foi uma má notícia para a meta do Reino Unido de zerar suas emissões líquidas de carbono para 2050, objetivo que exige 50 gigawatts (GW) de capacidade eólica offshore até 2030, contra cerca de 14 GW atualmente.