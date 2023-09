Ibovespa fecha em queda com receios sobre China e EUA; Vale perde quase 2%

DESTAQUES

- VALE ON recuou 1,9%, a 66,71 reais, em dia de declínio dos futuros do minério de ferro na China após o planejador estatal do país asiático se comprometer a intensificar a supervisão regulatória do mercado. O contrato mais negociado na Bolsa de Commodities de Dalian encerrou as negociações do dia com queda de 2,1%, a 827,50 iuanes (112,61 dólares) por tonelada. Na véspera, o ADRs da Vale fecharam em baixa de mais de 3%.

- PETROBRAS PN terminou em queda de 0,36%, a 33,4 reais, em meio a ajustes ao desempenho (-2,23%) de seu ADR na quinta-feira e após renovar máximas históricas na semana, embora os preços do petróleo tenham subido no mercado internacional, com o Brent avançando 0,81%. A Petrobras também informou nesta sexta-feira que suas refinarias atingiram em agosto um novo recorde de utilização de capacidade, alcançando o patamar de 97,3%, melhor resultado desde dezembro de 2014.

- ITAÚ UNIBANCO PN subiu 0,15%, a 26,77 reais, e BRADESCO PN fechou estável, a 14,38 reais, experimentando uma trégua na pressão vendedora vista nos últimos pregões dado o desconforto de investidores com potenciais reflexos no setor de medidas recentes do governo federal, incluindo projetos para acabar com o mecanismo de juros sobre capital próprio e limitar as taxas de juros cobrados no crédito rotativo dos cartões. Na semana, porém, os papeis dos bancos recuaram 3,18% e 3,95%, respectivamente.

- SUZANO ON encerrou com declínio de 2,13%, a 48,8 reais, tendo no radar relatório de analistas do Morgan Stanley reduzindo a recomendação dos papéis da fabricante de celulose para "equal-weight", mas mantendo o preço-alvo de 53 reais. No setor, KLABIN UNIT cedeu 1,43%, a 22,11 reais.

- EMBRAER ON caiu 5%, a 18,44 reais, no terceiro pregão seguido de queda, após fechar na segunda-feira em uma máxima desde 19 de junho.