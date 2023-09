Brasil e outros parceiros da Argentina na hidrovia Paraguai-Paraná pedem fim de pedágio

O Paraguai obteve apoio dos outros sócios, para um comunicado conjunto que lamentou a aplicação do pedágio, considerada uma ação estabelecida “unilateral e arbitrariamente” e “à margem” dos acordos “e disposições regulamentares internacionais vigentes”.

No comunicado, os países expressaram “especial preocupação por se tratar de uma restrição à liberdade de trânsito e bens estratégicos e sensíveis para um país signatário que teve comprometido o abastecimento de combustível e que pode afetar o preço de tal insumo”.

O Paraguai disse recentemente que irá ao Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul para resolver a disputa.

A hidrovia, um corredor natural de transporte fluvial que passa pelos rios Paraná e Paraguai, é chave para o transporte de soja que a Argentina importa e destina à fabricação de azeite e farinha.

Dos 7,19 milhões de toneladas de soja que o país importou nos primeiros sete meses deste ano, cerca de 50,9% tiveram origem no Paraguai e 45,2% no Brasil, de acordo com dados oficiais da Argentina.

As processadoras argentinas aumentaram significativamente suas compras de soja dos países vizinhos devido à seca histórica que reduziu pela metade a colheita na temporada 2022/2023.