Mineradoras impulsionam mercados europeus antes de inflação nos EUA e reunião do BCE

Por Amruta Khandekar e Shubham Batra e Shashwat Chauhan

(Reuters) - As ações europeias fecharam em alta nesta segunda-feira, com as mineradoras liderando os ganhos já que os preços da maioria dos metais básicos subiram, enquanto os investidores se preparavam para dados de inflação nos Estados Unidos e para a decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE).

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,34%, a 456,21 pontos, marcando um pico de quase uma semana.