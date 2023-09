Ações da China terminam em baixa, com foco em dados dos EUA e sinais de medidas de Pequim

XANGAI (Reuters) - As ações da China fecharam em queda nesta quarta-feira, acompanhando a fraqueza nos mercados asiáticos, com os investidores à espera de dados de inflação nos Estados Unidos e mais pistas sobre as medidas de estímulo de Pequim para ajudar a segunda maior economia do mundo.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 0,64%, enquanto o índice de Xangai caiu 0,45%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, recuou 0,09%.

As ações asiáticas caíram com os mercados se preparando para o relatório do índice de preços ao consumidor nos EUA, enquanto um aumento no preço do petróleo alimentou a ansiedade sobre as pressões persistentes de preços, complicando as perspectivas para as taxas de juros.