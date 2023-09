Brasil vai financiar centro internacional de segurança para Amazônia e quer inaugurar ainda este ano

Em entrevista à Reuters, o diretor de Cooperação Internacional da PF, delegado Valdecy Urquiza, anunciou que a intenção é inaugurar o centro até dezembro. Ele detalhou que o governo brasileiro vai custear 100% da estrutura do centro, assim como a vinda de policiais estrangeiros ao país.

A instalação do local custará 9 milhões de reais, e o orçamento anual para custeio será de 7 milhões, segundo o delegado. Os valores serão financiados pela PF e pelo Ministério da Justiça, com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), gestor do Fundo da Amazônia, segundo o dirigente da PF e outra fonte a par das tratativas.

O diretor da Amazônia e Meio Ambiente da PF, delegado Humberto Freire, disse à Reuters que na terça-feira foi lançado o edital de chamamento público para se alugar um prédio na capital de Amazonas para abrigar a unidade especializada.

Para o delegado Urquiza, o centro garantirá uma atuação coordenada de policias dos países amazônicas de forma coordenada e com "resultados muito mais eficientes" para combater uma série de crimes, como desmatamento e contrabando de ouro, minérios, madeira e animais silvestres, além da presença do tráfico de drogas na região.

"A gente visualiza um impacto muito forte nas organizações criminosas que praticam esse tipo de delito na região. Espera-se uma redução significativa dos delitos ambientais naquela região e também uma atuação que envolvam toda a região amazônica e não só isoladamente alguns países".

Freire afirmou ainda que um dos focos de atuação da unidade será ajudar no combate aos fenômenos recentes do "narco-desmatamento": criminosos envolvidos com o narcotráfico que estão se dedicando ao garimpo ilegal e à retirada de madeira, entre outros delitos na região.