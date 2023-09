Tribunal do Cade aprova sem restrições acordos entre Telefônica Brasil e Winity

As operações, interdependentes, estabelecem o aluguel à Telefônica Brasil, pela Winity, de um bloco de 5 MHz + 5 MHz da frequência de 700 MHz em nível nacional adquirida pela operadora do Patria no leilão do 5G, em que a operadora de origem espanhola não pode participar pelas regras do edital. O aluguel abrange cerca de 1.100 cidades e tem duração de até 20 anos.

Os acordos entre as duas operadoras também envolvem a contratação pela Telefônica Brasil junto à Winity de cobertura para serviços de infraestrutura de telefonia móvel ao longo do território brasileiro. Além disso, a dona da Vivo disponibilizaria acesso à Winity a sua infraestrutura, em modelos de "roaming" - que permite ao cliente usar o serviço fora da área de cobertura da operadora - e, posteriormente, compartilhamento de rede via "RAN Sharing".

"O caso não poderia ter outra solução a não ser a aprovação sem restrições", afirmou Macedo, presidente do Cade, ao proferir seu voto acompanhando o relator.

Para Ravagnani, a "operação proposta apresenta racionalidade econômica, proporciona economia de custos para atender obrigações regulatórias, evitando duplicação de investimentos em infraestrutura".

Entre outros pontos, a alegação das entidades que questionam os entendimentos entre as duas operadoras é de que a parceria entre Telefônica Brasil e Winity pode impactar negativamente a competição no mercado ao representar um bloqueio ao acesso de uma faixa de frequência estratégica, contrariando os objetivos da política pública e de concorrência no setor.

Neste sentido, Prado, que votou pela imposição de restrições às operações, afirmou durante seu voto que a "licitação do 5G não atingiu os objetivos do órgão regulador (Anatel)" de entrada de um novo entrante no mercado de telecomunicações e que "não existem justificativas razoáveis" para aprovação da forma como os acordos foram apresentados.