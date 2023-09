Contratações sazonais no varejo dos EUA vão cair a níveis vistos em 2008

Os varejistas dos EUA criaram 519.400 empregos no último trimestre de 2022, um declínio de 26% em relação ao mesmo período de 2021.

Estima-se que as vendas no período de festas cresçam no ritmo mais lento dos últimos cinco anos, à medida em que a diminuição das poupanças das famílias e as preocupações com a economia levam os consumidores a gastar de forma mais criteriosa, de acordo com a Deloitte.

Os empregadores já mostram sinais de hesitação na contratação, à medida que o mercado de trabalho começa a arrefecer, após um período de aperto de três anos.

As empresas sediadas nos EUA anunciaram até agora apenas 8.000 contratações planejadas para a temporada de festas de final de ano, em comparação com as 258.201 contratações planejadas anunciadas pelos empregadores até este ponto em 2022, de acordo com o rastreamento da Challenger, Gray & Christmas.

(Reportagem de Siddharth Cavale em Nova York)