Disputa para PGR se afunila entre Gonet e Bigonha, mas Lula só tomará decisão após voltar de NY

Já Gonet, hoje vice-procurador-geral Eleitoral, surgiu como alternativa ao atuar na ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que levou à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Seu nome é apoiado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes -- com quem trabalha no TSE -- e Gilmar Mendes, de quem foi sócio em uma faculdade de direito.

Lula recebeu nesta semana ambos os cotados para conversas privadas, em um primeiro contato direto para ajudar em sua decisão, de acordo com um auxiliar próximo ao presidente. Os dois subprocuradores já tinham conversado com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

As três fontes ouvidas pela Reuters revelam que Lula "não tem pressa" em decidir e ampliou as conversas que vêm tendo sobre o tema para além do círculo de auxiliares mais próximos, que incluía os líderes no Congresso, os ministros palacianos, o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o advogado geral da União, Jorge Messias.

O presidente chamou para a discussão amigos antigos ligados ao Direito, mas que não estão no governo. Uma das fontes avaliou, inclusive, que novos candidatos a PGR poderiam surgir nessas conversas. No entanto, de acordo com um desses amigos que estão conversando com Lula, ouvido pela Reuters, até agora a decisão se mantém entre Gonet e Bigonha.

O mandato do atual procurador-geral, Augusto Aras, indicado por Bolsonaro, termina no dia 26. O próximo PGR terá ainda que passar por uma sabatina no Senado, antes de ter o nome confirmado, o que significa que a vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público, Elizeta Ramos, deverá ficar por algum tempo como interina.

A possibilidade não incomoda o presidente, que já disse mais de uma vez que prefere escolher um nome com calma.