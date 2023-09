Minério de ferro recua por crescentes preocupações com setor imobiliário da China

O minério de ferro mais negociado em janeiro na Dalian Commodity Exchange da China encerrou as negociações do dia com perda de 0,2%, a 871,50 iuanes (119,53 dólares) por tonelada.

A incorporadora imobiliária chinesa Country Garden enfrenta mais um teste de liquidez com o prazo de segunda-feira para pagar 15 milhões de dólares em juros vinculados a um título offshore, depois de ter evitado a inadimplência no último minuto duas vezes no início deste mês.

Outra incorporadora em dificuldades, a China Evergrande Group, viu suas ações despencarem 25% depois que a polícia deteve alguns funcionários de sua unidade de gestão de patrimônio, sugerindo uma nova investigação que poderia agravar seus problemas.

A incorporadora chinesa apoiada pelo Estado, Sino-Ocean Group Holding, por sua vez, disse na sexta-feira que estava suspendendo os pagamentos de todas as dívidas offshore até que uma reestruturação fosse implementada.

Com o agravamento da crise de endividamento que assola as incorporadoras chinesas, os dados de sexta-feira mostraram uma queda nos investimentos no setor imobiliário.

"Qualquer coisa relacionada ao setor imobiliário continua problemática", disseram os economistas do ING em uma nota, enquanto uma pesquisa com investidores chineses e internacionais realizada pelo JPMorgan mostrou que o pior da crise imobiliária da China ainda não havia passado.