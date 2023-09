Yellen diz que não há sinais de recessão da economia dos EUA e alerta contra paralisação do governo

WASHINGTON (Reuters) - A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse nesta segunda-feira que não vê sinais de que a economia do país esteja em recessão, mas alertou que o fracasso do Congresso em aprovar a legislação para manter o governo funcionando pode desacelerar o ímpeto da economia.

"Não vejo sinais de que a economia esteja correndo risco de uma recessão", disse Yellen à CNBC, observando que o mercado de trabalho dos EUA também continua forte e que a inflação está caindo.

"Não há absolutamente nenhum motivo para uma paralisação", disse ela. "Criar (...) uma situação que poderia causar uma perda de impulso é algo de que não precisamos como um risco neste momento."