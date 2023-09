Dólar vira na reta final da sessão e sobe no Brasil após decisão do Fed sobre juros

Na B3, às 17:12 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,21%, a 4,8865 reais.

O dólar à vista oscilou em margens bastante estreitas no Brasil até as 15h, com investidores evitando alterar posições antes da decisão do Fed sobre juros. Mas o viés para a moeda norte-americana era negativo ante o real, com o mercado acompanhando o movimento visto no exterior.

Às 15h, o Fed anunciou a manutenção de sua taxa básica na faixa de 5,25% a 5,50%, como era largamente esperado pelo mercado, mas adotou uma postura dura, com uma projeção de novo aumento de juros até o fim de 2023 e manutenção de uma política monetária mais apertada durante 2024.

Assim como fizeram em junho, as autoridades do Fed ainda veem a taxa de juros de referência atingindo o pico este ano na faixa de 5,50% a 5,75%, de acordo com a mediana das projeções, apenas 0,25 ponto percentual acima da faixa atual. A partir daí, as projeções trimestrais atualizadas do Fed mostram que os juros cairão apenas 0,5 ponto percentual em 2024, em comparação com um ponto percentual total de cortes previsto na reunião de junho.

A decisão do Fed e, em especial, as projeções para os juros deram força ao dólar em todo o mundo.

O índice do dólar, que cedia desde cedo, virou para o positivo após o anúncio da autoridade monetária. No Brasil, o dólar à vista, que havia marcado a cotação mínima de 4,8419 reais (-0,63%) às 10h44, recuperou parte do fôlego após a decisão do Fed. Na última hora de negócios, a moeda à vista migrou para o terreno positivo após o índice do dólar também se firmar em alta no exterior.