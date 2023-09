Greves em montadoras dos EUA destacam aumento vertiginoso da remuneração de CEOs

Quando as greves começaram na semana passada, Biden fez eco a Fain, dizendo que as montadoras deveriam oferecer uma maior parte de seus lucros aos trabalhadores. Mas a Casa Branca tem pouca influência além do púlpito de intimidação e, em vez disso, está estudando como evitar o impacto econômico de uma paralisação de longo prazo.

As tentativas de lidar com o aumento da remuneração dos CEOs em décadas passadas não surtiram o efeito desejado, disse Rosanna Landis Weaver, diretora de justiça salarial e remuneração de CEOs da As You Sow, um grupo sem fins lucrativos de defesa dos acionistas.

Os salários foram mantidos baixos, mas a remuneração dos altos executivos por meio do uso de opções de ações, que muitos consideravam "dinheiro grátis", aumentou, disse ela.