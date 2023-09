Wall St sobe com queda nos rendimentos dos títulos antes de decisão do Fed

Por Ankika Biswas e Shristi Achar A

(Reuters) - As ações dos Estados Unidos subiam nesta quarta-feira, com os rendimentos dos Treasuries recuando antes de uma provável pausa no aperto da política monetária do Federal Reserve, embora as preocupações com a permanência de taxas mais altas por mais tempo limitassem o otimismo dos investidores.

O banco central dos EUA deve manter sua taxa básica na faixa de 5,25% a 5,50% ao concluir sua reunião às 15h desta quarta-feira, com os investidores focados nas projeções econômicas do Fed e nos comentários do chair Jerome Powell, em busca de pistas sobre as perspectivas para os juros e a inflação.